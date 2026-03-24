СМИ: В Иране опровергли слухи о согласии Хаменеи на переговоры с США
Информация о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы согласился на переговоры с США, не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.
О якобы согласии Хаменеи написало израильское издание Ynet, собеседники которого утверждают, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы тайно передал эту информацию спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.
«Информированный источник в Иране опроверг слухи», - говорится в сообщении.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил, что Брюссель ведёт переговоры с Тегераном по вопросу разблокировки судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
