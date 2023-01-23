СМИ: В Европе растет раздражение из-за позиции Шольца по поставкам Киеву
Среди европейских союзников растет раздражение из-за позиции канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе предоставления Украине танков. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отмечается, что европейских лидеров раздражает плохая коммуникация Шольца и отсутствие согласованности в вопросе с танками, при этом в Берлине растет обеспокоенность тем, что ситуация с Leopard наносит ущерб репутации в мире. По словам представителя партии Христианско-демократический союз Йоханна Вадефуля, «Германия превратилась в инвалида на международной арене».
Ранее ARD сообщил, что новый министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по передаче танков Leopard Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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