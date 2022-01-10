СМИ: В Европе опасаются экономических последствий жестких антироссийских санкций
Крупнейшие страны Европы обеспокоены возможными негативными последствиями масштабных экономических санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Это грозит расколом между США и европейскими союзниками в вопросе о том, насколько серьезными должны быть ограничения, пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, ссылаясь на заявления «осведомленных людей», европейские союзники Вашингтона стремятся предотвратить возможный украино-российский конфликт и предупреждают Москву о потенциальных санкциях. В то же время некоторые партнеры США в Европе обеспокоены последствиями антироссийских санкций для их собственных экономик и проводят «экономико-правовую оценку» возможных ограничений.
В частности, в Европе тревожатся о возможном прекращении поставок российского газа. Кроме того, введение санкций против РФ потребует согласия всех членов ЕС, однако страны сообщества в целом имеют «разные взгляды на Россию».
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