СМИ: В Эстонии намерены повысить плату за ожидание у КПП на границе с РФ

Среди обоснований предложения представители Collade отмечают высокую инфляцию и рост расходов, поскольку машины больше времени проводят в зоне ожидания.

В ближайшее время инициативу намерено рассмотреть министерство внутренних дел страны. При этом в случае положительного решения плата для грузовых автомобилей может вырасти с €16 до €50. Владельцы легковых автомобилей будут вынуждены вместо €9 платить €25.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсетях заявил, что власти республики с 8 августа вводят полный таможенный контроль на границе с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

