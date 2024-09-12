СМИ: В Эстонии намерены повысить плату за ожидание у КПП на границе с РФ
Компания Collade предложила повысить плату за пользование зоной ожидания у пограничного пункта Лухамаа в Эстонии — на границе с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Среди обоснований предложения представители Collade отмечают высокую инфляцию и рост расходов, поскольку машины больше времени проводят в зоне ожидания.
В ближайшее время инициативу намерено рассмотреть министерство внутренних дел страны. При этом в случае положительного решения плата для грузовых автомобилей может вырасти с €16 до €50. Владельцы легковых автомобилей будут вынуждены вместо €9 платить €25.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсетях заявил, что власти республики с 8 августа вводят полный таможенный контроль на границе с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».
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