СМИ: В ЕС продолжаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию

В странах Европейского союза продолжают сохраняться разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на коммюнике по итогам консультаций между европейскими и украинскими чиновниками.

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины

Отмечается, что в проекте документа чиновники отмечают значительный прогресс, который продемонстрировала Украина за последние месяцы для вступления в ЕС. При этом в последние недели, как отмечает издание, страны-члены ЕС высказывали разные взгляды по поводу «позитивных формулировок в тексте документа, касающихся перспективы вступления Украины в ЕС».

Как заявил изданию европейский дипломат, большое число крупных государств ЕС не приемлет слишком позитивные формулировки. Так, Euractiv подчеркнуло, что перспектива вступления Украины в ЕС в ближайшее время остается маловероятной.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в интервью Би-би-си, что большая часть жителей Украины заявила о готовности жить без света и тепла ради членства в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры