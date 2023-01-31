СМИ: В ЕС продолжаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию

Отмечается, что в проекте документа чиновники отмечают значительный прогресс, который продемонстрировала Украина за последние месяцы для вступления в ЕС. При этом в последние недели, как отмечает издание, страны-члены ЕС высказывали разные взгляды по поводу «позитивных формулировок в тексте документа, касающихся перспективы вступления Украины в ЕС».

Как заявил изданию европейский дипломат, большое число крупных государств ЕС не приемлет слишком позитивные формулировки. Так, Euractiv подчеркнуло, что перспектива вступления Украины в ЕС в ближайшее время остается маловероятной.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в интервью Би-би-си, что большая часть жителей Украины заявила о готовности жить без света и тепла ради членства в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

