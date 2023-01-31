СМИ: В ЕС продолжаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию
В странах Европейского союза продолжают сохраняться разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на коммюнике по итогам консультаций между европейскими и украинскими чиновниками.
Отмечается, что в проекте документа чиновники отмечают значительный прогресс, который продемонстрировала Украина за последние месяцы для вступления в ЕС. При этом в последние недели, как отмечает издание, страны-члены ЕС высказывали разные взгляды по поводу «позитивных формулировок в тексте документа, касающихся перспективы вступления Украины в ЕС».
Как заявил изданию европейский дипломат, большое число крупных государств ЕС не приемлет слишком позитивные формулировки. Так, Euractiv подчеркнуло, что перспектива вступления Украины в ЕС в ближайшее время остается маловероятной.
Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в интервью Би-би-си, что большая часть жителей Украины заявила о готовности жить без света и тепла ради членства в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Прокурор попросил заочно приговорить Невзорова* к 9 годам колонии
- Корабль Северного флота РФ спас француза с яхты в Атлантике
- В Британии сочли поставку Украине истребителей нецелесообразной
- Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
- ЦБ назвал дефицит кадров риском для роста экономики
- «КАМАЗ» объяснил взлёт своих акций на «Мосбирже» на 21%
- Путин отменил ограничение по сроку действия уровней террористической опасности
- СМИ: В ЕС продолжаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию
- Глава МИД Турции: Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва
- Тарасова сообщила о состоянии больного фигуриста Костомарова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru