В Британии заявили о неэффективности антироссийских санкций

По ее словам, существует общее мнение, что ограничительные меры не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для экономики России. Политик также сослалась на прогнозы Международного валютного фонда, согласно которому РФ может продемонстрировать одну из сильнейших экономик мира по итогам 2024 года.

Болдуин указала, что рост количества санкций приводит к пропорциональному увеличению способов их обхода.

Изъятие замороженных активов России на Западе и иностранных средств - в РФ приведет к краху западной экономической системы и потере инвестиций для нашей страны, считает экс-министр экономики России Андрей Нечаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

