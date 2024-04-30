В Британии заявили о неэффективности антироссийских санкций
Санкции в отношении Москвы не работают в том масштабе, на который рассчитывал Запад, заявила Financial Times представитель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.
По ее словам, существует общее мнение, что ограничительные меры не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для экономики России. Политик также сослалась на прогнозы Международного валютного фонда, согласно которому РФ может продемонстрировать одну из сильнейших экономик мира по итогам 2024 года.
Болдуин указала, что рост количества санкций приводит к пропорциональному увеличению способов их обхода.
Изъятие замороженных активов России на Западе и иностранных средств - в РФ приведет к краху западной экономической системы и потере инвестиций для нашей страны, считает экс-министр экономики России Андрей Нечаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналист Карлсон опубликовал интервью с Дугиным
- Депардье предстанет перед судом в октябре
- В Британии заявили о неэффективности антироссийских санкций
- Захарова указала на нестыковки в словах Блинкена о мирных переговорах
- Трофейный Abrams готовят к выставке в Москве
- Устроивший аварию с двумя погибшими в Новой Москве водитель был пьян
- 16 человек сняли с застрявшей карусели в Туле
- Адвокат: Депардье грозит от 5 лет тюрьмы
- В Британии заявили о повреждении атакованного в Красном море судна
- Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru