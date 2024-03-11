СМИ: В ЕС планируют одобрить новые санкции против России 13 марта

«Послы ЕС намерены согласовать санкционный список в Брюсселе 13 марта», — отмечает портал.

Ожидается, что санкции затронут исправительные колонии ИК-3, ИК-6 и 35 физических лиц, в том числе судей и руководителей учреждений. В частности, в черный список могут попасть глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.

Ранее ЕС ввел 13-й пакет санкций против РФ на фоне специальной военной операции. Новые ограничения коснулись 106 физических и 88 юридических лиц, напоминает RT.

