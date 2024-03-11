СМИ: В ЕС планируют одобрить новые санкции против России 13 марта
Послы стран Евросоюза планируют одобрить новые санкции в отношении России после смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет EUObserver, ссылаясь на источники.
«Послы ЕС намерены согласовать санкционный список в Брюсселе 13 марта», — отмечает портал.
Ожидается, что санкции затронут исправительные колонии ИК-3, ИК-6 и 35 физических лиц, в том числе судей и руководителей учреждений. В частности, в черный список могут попасть глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.
Ранее ЕС ввел 13-й пакет санкций против РФ на фоне специальной военной операции. Новые ограничения коснулись 106 физических и 88 юридических лиц, напоминает RT.
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