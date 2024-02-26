Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за смерти Навального
Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН после смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.
«Австралия шокирована и опечалена смертью Навального, и санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
В частности, финансовые ограничения и запрет на въезд на территорию страны вводятся против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, а также экс-заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Алексея Гиричева.
Ранее соратники Навального заявили, что его тело передали матери. Заявление пресс-секретаря Киры Ярмыш приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА
- СМИ: С Инстасамки намерены взыскать 150 миллионов рублей за унижение психологов
- Путин поздравил Эрдогана с 70-летием
- Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью
- «Чтобы не сбежал»: Жена Алибасова объяснила, почему продюсера держат в реанимации
- Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за смерти Навального
- Полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках»
- Умер актер из «Каменской» и «Страны глухих» Павел Поймалов
- Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми
- Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru