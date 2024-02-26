Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за смерти Навального

Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН после смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

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«Австралия шокирована и опечалена смертью Навального, и санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

В частности, финансовые ограничения и запрет на въезд на территорию страны вводятся против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, а также экс-заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Алексея Гиричева.

Ранее соратники Навального заявили, что его тело передали матери. Заявление пресс-секретаря Киры Ярмыш приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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