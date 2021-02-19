СМИ: В ЕС не пришли к консенсусу по санкциям из-за Навального
Ряд стран Евросоюза внесли свои предложения по санкциям против России, связанным с заключением оппозиционера Алексея Навального, однако государства пока не пришли к консенсусу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ЕС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники сообщало, что представители европейских стран договорятся об антироссийских санкциях по ситуации с Навальным на заседании глав МИД 22 февраля. По данным собеседников Bloomberg, ограничения коснутся лиц и организаций, прямо участвовавших в аресте оппозиционера.
При этом в список санкций не будут включены российские олигархи, несмотря на призывы Навального ввести ограничения против них, сообщает Ura.ru.
В феврале суд изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив оппозиционера к 3,5 года заключения. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.
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