СМИ: В день выборов у парламента Грузии собрались протестующие

У парламента Грузии собрались первые группы протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.

В здании парламента сейчас проходят выборы грузинского президента. По информации корреспондента издания, там собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой дудки и флаги Грузии.

Отмечается, что полиция взяла под контроль подходы к парламенту. Движение по проспекту Руставели, на котором расположено здание, перекрыто.