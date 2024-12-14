СМИ: В день выборов у парламента Грузии собрались протестующие
У парламента Грузии собрались первые группы протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.
В здании парламента сейчас проходят выборы грузинского президента. По информации корреспондента издания, там собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой дудки и флаги Грузии.
Отмечается, что полиция взяла под контроль подходы к парламенту. Движение по проспекту Руставели, на котором расположено здание, перекрыто.
14 декабря в Грузии проходят президентские выборы. Голосование началось в 9:00 часов утра по местному времени (в 8:00 по Москве). Оно завершится в 14:00. Лидера государства впервые в истории страны выберет избирательная коллегия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН заявил, что протесты в Тбилиси не продлятся долго, так как полиция уже начала арестовывать людей, которые нарушают законодательство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru