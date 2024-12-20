СМИ: В декабре в России полностью заблокируют YouTube
В России Youtube будет полностью заблокирован в середине декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник на медиарынке.
По его словам, доступ к видеохостингу будет ограничен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Отмечается, что раньше была блокировка на 30% только на десктопах.
19 декабря абоненты крупнейших российских мобильных операторов уже столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в замедлении YouTube виноват Google, а не Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru