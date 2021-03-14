СМИ: В Британии ведут предварительное расследование в отношении первой леди Сирии
Полиция Великобритании инициировала предварительное расследование в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад, пишет издание Sunday Times.
Первую леди страны подозревают в подстрекательстве к терактам в период гражданской войны в Сирии.
«Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции ... 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом», — цитирует слова представителя полиции Газета.ru.
Расследование начато в связи с тем, что международная адвокатская коллегия Guernica 37 представила «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».
Асма Асад может быть осуждена и лишена британского гражданства.
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