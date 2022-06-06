СМИ: В Британии могут запустить процедуру вотума доверия Джонсону

По данным журналиста, соответствующее заявление может сделать глава объединяющего не входящих в правительство депутатов-консерваторов Комитета 1922 Грэм Брейди. Далее необходимо будет провести голосование в парламенте, пишет РИА ФАН.

«Секретное голосование депутатов-консерваторов в этом случае пройдет через несколько дней», — отметил Бренд.

Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов официально требуют от лидера партии покинуть пост; по данным СМИ, отставку Джонсона уже поддержали 67 парламентариев. На голосовании премьер-министру понадобится большинство голосов (180 и больше), после он будет защищен от повторения таких мер в течение как минимум года. Однако в случае поражения Джонсона консерваторам предстоит в течение трех месяцев провести новые выборы лидера.

