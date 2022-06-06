СМИ: В Британии могут запустить процедуру вотума доверия Джонсону
Процедура вотума доверия премьер-министру Великобритании, лидеру консерваторов Борису Джонсону может быть запущена 6 июня. Об этом сообщил в Twitter редактор телеканала ITV Пол Бренд.
По данным журналиста, соответствующее заявление может сделать глава объединяющего не входящих в правительство депутатов-консерваторов Комитета 1922 Грэм Брейди. Далее необходимо будет провести голосование в парламенте, пишет РИА ФАН.
«Секретное голосование депутатов-консерваторов в этом случае пройдет через несколько дней», — отметил Бренд.
Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов официально требуют от лидера партии покинуть пост; по данным СМИ, отставку Джонсона уже поддержали 67 парламентариев. На голосовании премьер-министру понадобится большинство голосов (180 и больше), после он будет защищен от повторения таких мер в течение как минимум года. Однако в случае поражения Джонсона консерваторам предстоит в течение трех месяцев провести новые выборы лидера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- СМИ: В Британии могут запустить процедуру вотума доверия Джонсону
- Глава МИД Германии отказалась встречаться с украинским послом
- СМИ: Украина может полностью отказаться от импорта газа
- СМИ: На украинские позиции отправили листовки с фото Арестовича в женском платье
- Der Spiegel: Германия боится поставлять свои танки Украине
- Мелитополь стал временной столицей Запорожской области
- «Никкэй»: Этой зимой может не хватить электроэнергии для более 1 миллиона домов в Японии
- Американский политолог предупредил о риске прямого военного столкновения России и США
- Стало известно, каким может быть дефолт России из-за западных санкций
- Володин анонсировал принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru