СМИ: В Британии могут запустить процедуру вотума доверия Джонсону

Процедура вотума доверия премьер-министру Великобритании, лидеру консерваторов Борису Джонсону может быть запущена 6 июня. Об этом сообщил в Twitter редактор телеканала ITV Пол Бренд.

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По данным журналиста, соответствующее заявление может сделать глава объединяющего не входящих в правительство депутатов-консерваторов Комитета 1922 Грэм Брейди. Далее необходимо будет провести голосование в парламенте, пишет РИА ФАН.

«Секретное голосование депутатов-консерваторов в этом случае пройдет через несколько дней», — отметил Бренд.

Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов официально требуют от лидера партии покинуть пост; по данным СМИ, отставку Джонсона уже поддержали 67 парламентариев. На голосовании премьер-министру понадобится большинство голосов (180 и больше), после он будет защищен от повторения таких мер в течение как минимум года. Однако в случае поражения Джонсона консерваторам предстоит в течение трех месяцев провести новые выборы лидера.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПарламентВеликобританияБорис Джонсон
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