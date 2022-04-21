Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона во время пандемии

Депутаты британского парламента выступили за проведение расследования вокруг скандала с вечеринками премьер-министра страны Бориса Джонсона во время пандемии в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, парламентарии поднимут вопрос, ввел ли Джонсон в заблуждение законодателей, заявляя об ограничениях в начале пандемии в 2020 году.

Инициатива о расследовании поступила от оппозиционной Лейбористской партии, оно было одобрено без голосования, так как никто не выразил возражения от правящей Консервативной партии.

Ранее стало известно, что Джонсону и министру финансов Риши Сунаку будут направлены оповещения о штрафах, выписанных за участие в вечеринках во время локдауна.



