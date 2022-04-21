Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона во время пандемии
Депутаты британского парламента выступили за проведение расследования вокруг скандала с вечеринками премьер-министра страны Бориса Джонсона во время пандемии в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, парламентарии поднимут вопрос, ввел ли Джонсон в заблуждение законодателей, заявляя об ограничениях в начале пандемии в 2020 году.
Инициатива о расследовании поступила от оппозиционной Лейбористской партии, оно было одобрено без голосования, так как никто не выразил возражения от правящей Консервативной партии.
Ранее стало известно, что Джонсону и министру финансов Риши Сунаку будут направлены оповещения о штрафах, выписанных за участие в вечеринках во время локдауна.
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