СМИ: В Британии американские военные не смогли справиться с БПЛА над своими базами
Американские военные, которые находятся на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с несколькими беспилотниками, которые в ноябре 2024 года появлялись в небе над объектами. Об этом сообщает газета «The Times».
Известно, что БПЛА были замечены над базами с 20 по 26 ноября. При этом в некоторых случаях над одним из объектов, где планируется разместить ядерные боеприпасы США, одновременно находились десятки дронов. Однако американским военным не удалось отследить место их запуска, заглушить их сигнал, либо перехватить управление над хотя бы одним из аппаратов.
По мнению военных структур Великобритании и США, БПЛА могли запустить представители недружественной страны. В свою очередь специалисты американских спецслужб предположили, что к использованию этих дронов может иметь отношение Россия. При этом никаких доказательств, подтверждающих такую информацию, они не привели.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США в штате Нью-Йорк неизвестные беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы в аэропорту Стюарт.
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