СМИ: в Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции
Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что в Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.
В интервью изданию Алексиевич рассказала, что «того координационного совета оппозиции больше не существует». «Его члены находятся или находились в тюрьме, были высланы из страны или бежали», - добавила она.
По словам писательница, был создан новый совет, а имена его участников, которые общаются через соцсети, держатся в тайне «ради их же защиты».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Оппозиция не признала результаты голосования и требует отставки президента.
Белорусский лидер, в свою очередь, заявил о готовности провести в стране новые выборы, пишет «Свободная пресса». Для этого, по словам Лукашенко, необходимо только решение граждан.
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