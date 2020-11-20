СМИ: в Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что в Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.

В интервью изданию Алексиевич рассказала, что «того координационного совета оппозиции больше не существует». «Его члены находятся или находились в тюрьме, были высланы из страны или бежали», - добавила она.

По словам писательница, был создан новый совет, а имена его участников, которые общаются через соцсети, держатся в тайне «ради их же защиты».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Оппозиция не признала результаты голосования и требует отставки президента.

Белорусский лидер, в свою очередь, заявил о готовности провести в стране новые выборы, пишет «Свободная пресса». Для этого, по словам Лукашенко, необходимо только решение граждан.

