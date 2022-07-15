СМИ: В Армению с необъявленным визитом прибыл директор ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл Армению с необъявленным визитом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства утверждают, что глава американской разведки прилетел в Ереван утром 15 июля, планируются встречи на высоком уровне, однако официальных комментариев от правительств США и Армении не поступало.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская разведка является лучшей секретной службой в мире, сообщает RT.
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