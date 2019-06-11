СМИ узнали об уходе осенью из Совфеда группы сенаторов

Не менее девяти членов Совета Федерации уйдут из верхней палаты парламента после региональных выборов 8 сентября. Об сообщает РБК со ссылкой на одного из сенаторов и источники в аппарате Совфеда. После единого дня голосования по закону может произойти замена 18% состава палаты, это 31 сенатор. Однако некоторые будут переназначаться на новые сроки.

Среди уходящих представителей региональных законодательных собраний — сенатор от Марий Эл Наталия Дементьева. Её может сменить глава аппарата Совета Федерации Сергей Мартынов.

Кроме того, по данным издания, скорее всего, уйдут бывший глава комитета по обороне Виктор Озеров, член этого же комитета Оксана Бурико, участник комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов, представитель комитета по региональной политике, бывшая глава Движения женщин России Екатерина Лахова.

Все эти сенаторы не стали подавать документы на праймериз «Единой России». По закону, чтобы стать членом Совета Федерации нужно сначала избраться в региональный парламент, который и делегирует в верхнюю палату. Кроме того, покинут СФ представитель Москвы, председатель комитета по науке Зинаида Драгункина и член комитета по международным делам Ольга Тимофеева, представляющая Севастополь.

Своих представителей в верхней палате готовы также сменить не менее двух новых губернаторов. Врио Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не будет выдвигать в Совфед Елену Перминову, а глава Челябинской области Алексей Текслер откажется от представительских функций Ирины Гехт.

