СМИ: Южная Корея пока не планирует поставлять оружие Украине
Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёль о возможных поставках Сеулом оружия Киеву остаются лишь предположением, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в президентской администрации.
Как подчеркивается, позиция Республики Корея в вопросе поставок оружия на Украину остается неизменной. Сеул несмотря на давление со стороны Вашингтона поставлял Киеву с начала российской спецоперации только гуманитарную помощь, бронежилеты и медикаменты.
Поставку Украине вооружений допустил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью агентству Рейтер. По его словам, это произойдет в случае возникновения на Украине ситуации, с которой международное сообщество не сможет мириться.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия Украине пригрозил поставками российского оружия КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- СМИ: Южная Корея пока не планирует поставлять оружие Украине
- В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе
- Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
- В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru