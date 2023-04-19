СМИ: Южная Корея пока не планирует поставлять оружие Украине

Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёль о возможных поставках Сеулом оружия Киеву остаются лишь предположением, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в президентской администрации.

Как подчеркивается, позиция Республики Корея в вопросе поставок оружия на Украину остается неизменной. Сеул несмотря на давление со стороны Вашингтона поставлял Киеву с начала российской спецоперации только гуманитарную помощь, бронежилеты и медикаменты.

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Поставку Украине вооружений допустил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью агентству Рейтер. По его словам, это произойдет в случае возникновения на Украине ситуации, с которой международное сообщество не сможет мириться.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия Украине пригрозил поставками российского оружия КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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