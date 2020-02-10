СМИ: Уволился чиновник-единоросс, у которого нашли подпольное казино

10 февраля 202012:57

Глава муниципального округа «Ввведенский» в Санкт-Петербурге Олег Калядин уволился по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета. Новым главой МО стал Алексей Асанов.

По информации издания «Фонтанка», Калядину принадлежит квартира, в которой силовики на прошлой неделе обнаружили подпольное казино. В ней были игровые автоматы и четыре стола для игры в русский покер. Сотрудники СОБРа Росгвардии пришли в квартиру в ночь на 8 февраля, застав азартных посетителей за игрой.

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В материале «Фонтанки» утверждается, что Калядин якобы уже дал показания и сообщил, что сдал квартиру в аренду и не знал о правонарушении.

Калядин возглавлял муниципальный округ с 2009 года, в 2014 году был награждён знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района». Чиновник является членом партии «Единая Россия».

В петербургском региональном отделении «Единой России» ещё 8 февраля пообещали исключить Калядина из партии, передавал «Интерфакс».

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ФОТО: Flickr
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