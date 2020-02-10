СМИ: Уволился чиновник-единоросс, у которого нашли подпольное казино

В материале «Фонтанки» утверждается, что Калядин якобы уже дал показания и сообщил, что сдал квартиру в аренду и не знал о правонарушении.

Калядин возглавлял муниципальный округ с 2009 года, в 2014 году был награждён знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района». Чиновник является членом партии «Единая Россия».

В петербургском региональном отделении «Единой России» ещё 8 февраля пообещали исключить Калядина из партии, передавал «Интерфакс».

