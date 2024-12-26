Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»

Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении высказался о смягчении властями приговоров в отношении 37 заключенных. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Джо Байден помиловал 39 человек

Трамп отметил, что 37 жестоких преступников, «убивавших, насиловавших и грабивших почти как никто другой», получили помилование, «как ни удивительно».

«Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу: катитесь в ад!», — написал политик.

Ранее действующий президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 граждан, на федеральном уровне приговоренных к смертной казни. Высшую меру наказания для этих лиц заменили на пожизненный тюремный срок без права на условно-досрочное освобождение.

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ФОТО: AP / ТАСС
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