Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»
Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении высказался о смягчении властями приговоров в отношении 37 заключенных. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что 37 жестоких преступников, «убивавших, насиловавших и грабивших почти как никто другой», получили помилование, «как ни удивительно».
«Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу: катитесь в ад!», — написал политик.
Ранее действующий президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 граждан, на федеральном уровне приговоренных к смертной казни. Высшую меру наказания для этих лиц заменили на пожизненный тюремный срок без права на условно-досрочное освобождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru