Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»

Трамп отметил, что 37 жестоких преступников, «убивавших, насиловавших и грабивших почти как никто другой», получили помилование, «как ни удивительно».

«Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу: катитесь в ад!», — написал политик.

Ранее действующий президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 граждан, на федеральном уровне приговоренных к смертной казни. Высшую меру наказания для этих лиц заменили на пожизненный тюремный срок без права на условно-досрочное освобождение.

