Мария Захарова раскритиковала идею содержать беженцев в США за счет граждан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «поразительным американским лицемерием» инициативу Welcome Corps, которая предполагает, что обязанность содержать беженцев в США перенесут на частные домохозяйства, чтобы снять это бремя с американского госбюджета. Об этом она написала в своем Telegram-канале 28 января, в субботу.
О запуске данной инициативы сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнила Захарова.
«Сначала Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь ещё и на Украине, втянув своим оружием, советами, а кое-где и силой военного контингента, эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
По ее мнению, передача финансовых обязательств государства в частные руки – «обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование». Захарова также предложила американским обывателям начать печатать дома доллары, потому что ущерб для экономики все равно будет минимальным из-за низкой обеспеченности американской валюты.
Ранее власти 20 американских штатов обратились к федеральному судье с требованием приостановить программу помощи мигрантам, предложенную президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CBC.
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