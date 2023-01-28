Мария Захарова раскритиковала идею содержать беженцев в США за счет граждан

О запуске данной инициативы сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнила Захарова.

«Сначала Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь ещё и на Украине, втянув своим оружием, советами, а кое-где и силой военного контингента, эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, передача финансовых обязательств государства в частные руки – «обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование». Захарова также предложила американским обывателям начать печатать дома доллары, потому что ущерб для экономики все равно будет минимальным из-за низкой обеспеченности американской валюты.

Ранее власти 20 американских штатов обратились к федеральному судье с требованием приостановить программу помощи мигрантам, предложенную президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CBC.