СМИ: Украина призвала Венгрию и Польшу отменить запрет на ввоз зерна

Агентство ссылается на заместителя министра экономики Украины Тараса Качку, по словам которого Киев ожидает снятия ограничений Будапештом и Варшавой к вечеру 22 сентября.

Отмечается, что Украина намерена подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), рестрикции могут затронуть лук и яблоки из Польши и автомобили из Венгрии.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Варшава заблокирует вступление Киева в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».