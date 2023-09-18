СМИ: Украина призвала Венгрию и Польшу отменить запрет на ввоз зерна
Власти Украины намерены принять ответные меры, если Польша и Венгрия не отменят запрет на ввоз украинского зерна, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на заместителя министра экономики Украины Тараса Качку, по словам которого Киев ожидает снятия ограничений Будапештом и Варшавой к вечеру 22 сентября.
Отмечается, что Украина намерена подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), рестрикции могут затронуть лук и яблоки из Польши и автомобили из Венгрии.
Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Варшава заблокирует вступление Киева в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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