СМИ: Украина планирует сообщить о готовности к переговорам
Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам с Россией и заключению мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным издания, в Киеве готовы объявить о готовности к миру, однако это «должен быть устойчивый мир».
Как отмечают источники, глава офиса украинского президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой избранного американского лидера Дональда Трампа. С украинскими чиновниками встретились избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущие помощник главы государства по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа предложила три плана по урегулированию конфликта на Украине, напоминает 360.ru. Они предусматривают в том числе отказ Киева от вступления в НАТО.
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