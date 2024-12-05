СМИ: Украина планирует сообщить о готовности к переговорам

Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам с Россией и заключению мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, в Киеве готовы объявить о готовности к миру, однако это «должен быть устойчивый мир».

Как отмечают источники, глава офиса украинского президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой избранного американского лидера Дональда Трампа. С украинскими чиновниками встретились избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущие помощник главы государства по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа предложила три плана по урегулированию конфликта на Украине, напоминает 360.ru. Они предусматривают в том числе отказ Киева от вступления в НАТО.

