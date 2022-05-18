СМИ: Украина обошла Египет и Израиль по размеру полученной от США военной помощи

Украина получила больше всех в мире военной помощи от США и обошла в этом списке Египет и Израиль. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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По данным газеты, с 2014 по 2021 год Соединенные штаты направили на Украину около $2,7 млрд военной помощи. Помимо этого, только с начала российской военной спецоперации объем американской помощи превысил $3,8 млрд.

Издание отмечает, что около $20 млрд из нового пакета на $40,1 млрд заложены на сферу обороны.

Сообщается, что за 2020 финансовый год на первом месте по размеру военной помощи от США был Израиль, получивший $3,3 млрд, за ним располагался Египет с $1,3 млрд, на третьем месте - Иордания ($0,51 млрд).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВооружение
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