СМИ: Украина обошла Египет и Израиль по размеру полученной от США военной помощи

По данным газеты, с 2014 по 2021 год Соединенные штаты направили на Украину около $2,7 млрд военной помощи. Помимо этого, только с начала российской военной спецоперации объем американской помощи превысил $3,8 млрд.

Издание отмечает, что около $20 млрд из нового пакета на $40,1 млрд заложены на сферу обороны.

Сообщается, что за 2020 финансовый год на первом месте по размеру военной помощи от США был Израиль, получивший $3,3 млрд, за ним располагался Египет с $1,3 млрд, на третьем месте - Иордания ($0,51 млрд).

