Собеседник газеты рассказал, что на Украине знают о сильном росте цен на яйца, с которым столкнулись американцы. По данным источника, один из высокопоставленных украинских чиновников даже пошутил, что Киев рассмотрит практически все варианты для сохранения поддержки от США.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США на фоне эпидемии птичьего гриппа из магазинов исчезли куриные яйца.