СМИ: Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи

Украина готова поставлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах для того, чтобы сохранить обеспечение помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает издание «The Washington Post».

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Собеседник газеты рассказал, что на Украине знают о сильном росте цен на яйца, с которым столкнулись американцы. По данным источника, один из высокопоставленных украинских чиновников даже пошутил, что Киев рассмотрит практически все варианты для сохранения поддержки от США.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США на фоне эпидемии птичьего гриппа из магазинов исчезли куриные яйца.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСШАПтичий ГриппПоставкиЯйца

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