СМИ: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО
Распоряжение российского лидера Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», способных вызвать цунами, повлияет на Североатлантический альянс. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.
По его словам, полностью функционирующий «Посейдон» окажет невероятное стратегическое влияние. Гупта отметил, что на сегодняшний день в мире нет оружия, которое могло бы противостоять таким системам.
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru