СМИ: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО

Распоряжение российского лидера Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», способных вызвать цунами, повлияет на Североатлантический альянс. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.

СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»

По его словам, полностью функционирующий «Посейдон» окажет невероятное стратегическое влияние. Гупта отметил, что на сегодняшний день в мире нет оружия, которое могло бы противостоять таким системам.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры