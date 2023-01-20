СМИ: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО

По его словам, полностью функционирующий «Посейдон» окажет невероятное стратегическое влияние. Гупта отметил, что на сегодняшний день в мире нет оружия, которое могло бы противостоять таким системам.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».

