СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным
Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По данным СМИ, спецпосланник ждал окончания переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«В конце концов он [Путин] уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело», - отмечает телеканал.
Встреча сторон прошла за закрытыми дверями.
Ранее в Белом доме заявляли, что Уиткофф посетит Россию с целью убедить власти страны подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Самолет спецпосланника прибыл в Москву в четверг, 13 марта.
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