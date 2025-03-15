СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным

По данным СМИ, спецпосланник ждал окончания переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«В конце концов он [Путин] уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело», - отмечает телеканал.

Встреча сторон прошла за закрытыми дверями.

Ранее в Белом доме заявляли, что Уиткофф посетит Россию с целью убедить власти страны подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Самолет спецпосланника прибыл в Москву в четверг, 13 марта.

