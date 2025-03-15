СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным

Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

По данным СМИ, спецпосланник ждал окончания переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«В конце концов он [Путин] уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело», - отмечает телеканал.

Встреча сторон прошла за закрытыми дверями.

Ранее в Белом доме заявляли, что Уиткофф посетит Россию с целью убедить власти страны подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Самолет спецпосланника прибыл в Москву в четверг, 13 марта.

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ФОТО: AP / ТАСС
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