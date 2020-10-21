СМИ: уход Чубайса из Роснано не планируется
Источник агентства ТАСС рассказал, что никаких решений о смене руководства Роснано нет, а рабочий контракт с Анатолием Чубайсом на посту главы «Роснано» был продлен год назад сроком на 10 лет.
Он добавил, что концепция реформы российских институтов развития еще только разрабатывается.
Ранее РБК сообщило, что глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть ее и заняться проблемами Арктики. По данным издания, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но деталей нет. При этом один из собеседников издания добавил, что в любом случае финальное решение будет принимать президент России. Чубайс руководит «Роснано» с 2008 года.
Сам Чубайс прокомментировал это сообщение словами «Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики».
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