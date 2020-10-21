СМИ: уход Чубайса из Роснано не планируется

Источник агентства ТАСС рассказал, что никаких решений о смене руководства Роснано нет, а рабочий контракт с Анатолием Чубайсом на посту главы «Роснано» был продлен год назад сроком на 10 лет.

Он добавил, что концепция реформы российских институтов развития еще только разрабатывается.