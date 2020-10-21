СМИ: уход Чубайса из Роснано не планируется

Источник агентства ТАСС рассказал, что никаких решений о смене руководства Роснано нет, а рабочий контракт с Анатолием Чубайсом на посту главы «Роснано» был продлен год назад сроком на 10 лет.

Он добавил, что концепция реформы российских институтов развития еще только разрабатывается.

Чубайс может покинуть «Роснано» и заняться проблемами Арктики

Ранее РБК сообщило, что глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть ее и заняться проблемами Арктики. По данным издания, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но деталей нет. При этом один из собеседников издания добавил, что в любом случае финальное решение будет принимать президент России. Чубайс руководит «Роснано» с 2008 года.

Сам Чубайс прокомментировал это сообщение словами «Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоснаноАнатолий Чубайс
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