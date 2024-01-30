СМИ: участникам госсовета Союзного государства предложили картофельные пончики

Заседание прошло 29 января в петербургском Константиновском дворце с участием президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Белоруссии Александр Лукашенко. После мероприятия участники направились на обед.

Среди прочего им предлагали солянку грибную с картофельным пончиком, форель маринованную в бруснике со сметаной, морской гребешок с цветной капустой, мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Ранее Путин заявил, что новая Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

