СМИ: участникам госсовета Союзного государства предложили картофельные пончики
Стало известно, что было подано на обед участникам высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщает «РЕН ТВ».
Заседание прошло 29 января в петербургском Константиновском дворце с участием президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Белоруссии Александр Лукашенко. После мероприятия участники направились на обед.
Среди прочего им предлагали солянку грибную с картофельным пончиком, форель маринованную в бруснике со сметаной, морской гребешок с цветной капустой, мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.
Ранее Путин заявил, что новая Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru