СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США

При этом на самом деле, к DEA они отношения не имеют, а власти Гаити считают убийц президента наемниками, уточняет издание.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает это «гнусное нападение» и готов оказать помощь Гаити в обеспечении безопасности в этой стране.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», высказал мнение, что у убийства Моиза могли быть, как политические мотивы, так и связанные с бизнесом.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.

