СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США

Участники нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза выдавали себя за сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), утверждает издание Miami Herald.

Журналисты ссылаются на видеозапись нападения, на которой видно, как один из преступников кричит в мегафон на английском языке с американским акцентом: «Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», отмечает РИА Новости.

«Вуду, нищета и эпидемии». В убийстве президента Гаити увидели «странный намек»

При этом на самом деле, к DEA они отношения не имеют, а власти Гаити считают убийц президента наемниками, уточняет издание.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает это «гнусное нападение» и готов оказать помощь Гаити в обеспечении безопасности в этой стране.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», высказал мнение, что у убийства Моиза могли быть, как политические мотивы, так и связанные с бизнесом.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:СШААмерикаУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры