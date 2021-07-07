СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США
Участники нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза выдавали себя за сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), утверждает издание Miami Herald.
Журналисты ссылаются на видеозапись нападения, на которой видно, как один из преступников кричит в мегафон на английском языке с американским акцентом: «Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», отмечает РИА Новости.
При этом на самом деле, к DEA они отношения не имеют, а власти Гаити считают убийц президента наемниками, уточняет издание.
Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает это «гнусное нападение» и готов оказать помощь Гаити в обеспечении безопасности в этой стране.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», высказал мнение, что у убийства Моиза могли быть, как политические мотивы, так и связанные с бизнесом.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.
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