СМИ: У украинских властей нет текста плана Зеленского о трансформации страны

Так, в офисе президента Украины ответили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях отсутствует».

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что в распоряжении аппарата нет задокументированной информации о плане трансформации. Верховная рада и кабинет министров Украины предоставили аналогичные ответы.

Напомним, Зеленский во время визита в США представил так называемый план трансформации Украины, в котором содержатся около 80 проектов на общую сумму 277 млрд долларов.

