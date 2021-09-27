СМИ: У украинских властей нет текста плана Зеленского о трансформации страны
Руководящие органы власти Украины не располагают текстом Плана трансформации Украины, представленного президентом Владимиром Зеленским в начале сентября во время визита в США. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на ответы властей на запросы издания.
Так, в офисе президента Украины ответили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях отсутствует».
В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что в распоряжении аппарата нет задокументированной информации о плане трансформации. Верховная рада и кабинет министров Украины предоставили аналогичные ответы.
Напомним, Зеленский во время визита в США представил так называемый план трансформации Украины, в котором содержатся около 80 проектов на общую сумму 277 млрд долларов.
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