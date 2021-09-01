Зеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон представил план трансформации республики на 277 миллиардов долларов. Он выступил с этими прожектами перед представителями аналитических центров США и средств массовой информации.
По словам Зеленского, в плане значатся более 80 проектов. Финансировать их предполагается за счет государственного бюджета Украины, а также путём привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Украинский лидер призвал присоединиться к реализации плана американских партнёров.
В формулировках документа Украина через 5 – 10 лет должна стать «форпостом безопасности, цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом». По словам Зеленского, план реорганизации экономики республики определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение «зеленой» трансформации и энергетической безопасности.
Президент отметил, что за 30 лет независимости Украина упустила немало возможностей, так как политики всё время откладывали изменения «на потом». Он также подчеркнул, что полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся ключевой целью.
На сегодня намечены переговоры Зеленского с президентом США Джозефом Байденом – сначала в расширенном формате с участием советников, а затем – с глазу на глаз.
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