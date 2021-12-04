СМИ: У Путина и Байдена запланирован видеозвонок на 7 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Джо по видеосвязи обсудят Украину и ряд других вопросов. Переговоры по защищенной линии запланированы на 7 декабря.

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Байден планирует обозначить обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной и заявить о поддержке украинского суверенитета и ее территориальной целостности. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

Накануне, в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал об отсутствии согласования даты разговора Путина и Байден. По его словам, обсуждали различные варианты, в том числе 7 декабря. Официальный представитель Кремля подчеркивал, что предложения не синхронизированы.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорДжо БайденВладимир Путин
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