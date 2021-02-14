СМИ: Марию Захарову взяла под охрану ФСО
Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на фоне протестных акций в защиту Навального в столице выделили персональную охрану. Теперь её оберегают сотрудники ФСО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на соседей сотрудницы дипведомства.
Отмечается, что персональная охрана ФСО появилась у Захаровой около двух недель назад. И теперь по утрам, у подъезда дома на севере столицы Захарову ожидает уже не один, а два автомобиля: персональный и внедорожник службы охраны.
Ранее Мария Захарова обвинила НАТО и ЕС за открытое вмешательство в дела России и поддержку протестных настроений. Напомним, в России 23 и 31 января состоялись незаконные акции поддержки оппозиционера Алексея Навального, которого осудили по делу «Ив Роше», на два года 8 месяцев тюремного заключения.
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