СМИ: Марию Захарову взяла под охрану ФСО

Отмечается, что персональная охрана ФСО появилась у Захаровой около двух недель назад. И теперь по утрам, у подъезда дома на севере столицы Захарову ожидает уже не один, а два автомобиля: персональный и внедорожник службы охраны.

Ранее Мария Захарова обвинила НАТО и ЕС за открытое вмешательство в дела России и поддержку протестных настроений. Напомним, в России 23 и 31 января состоялись незаконные акции поддержки оппозиционера Алексея Навального, которого осудили по делу «Ив Роше», на два года 8 месяцев тюремного заключения.