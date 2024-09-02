СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Анкара приняла такое решение, поскольку разочарована отсутствием прогресса в стремлении вступить в Евросоюз (ЕС). Вступление в БРИКС позволит республике усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами.
Уточняется, что вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на ближайшем саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
В начале лета 2024 года глава МИД страны Хакан Фидан сообщал, что Турция намерена присоединиться к БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru