Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию, сообщает «Интерфакс».
По его словам, глава российского государства планирует поездку в республику, однако конкретные даты ещё не утверждены.
«Эрдоган подтвердил своё приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки ещё не обсуждались», - заключил Ушаков.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и турецкого президентов состоится после инаугурации Эрдогана, однако формат и место встречи пока не утверждены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru