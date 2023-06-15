Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, глава российского государства планирует поездку в республику, однако конкретные даты ещё не утверждены.

«Эрдоган подтвердил своё приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки ещё не обсуждались», - заключил Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и турецкого президентов состоится после инаугурации Эрдогана, однако формат и место встречи пока не утверждены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВизитТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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