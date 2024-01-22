СМИ: Турция на этой неделе одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
22 января 202419:31
Парламент Турции в течение недели собирается проголосовать за по заявке Швеции на вступление в НАТО. пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Партия справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана [...] будет добиваться одобрения парламента для ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО», - говорится в сообщении агентства.
Таким образом, в случае одобрения заявки Венгрия останется единственной страной, которая еще не одобрила членство Швеции в военном блоке.
Накануне в В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru