СМИ: Турция на этой неделе одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции в течение недели собирается проголосовать за по заявке Швеции на вступление в НАТО. пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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«Партия справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана [...] будет добиваться одобрения парламента для ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО», - говорится в сообщении агентства.

Таким образом, в случае одобрения заявки Венгрия останется единственной страной, которая еще не одобрила членство Швеции в военном блоке.

Накануне в В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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