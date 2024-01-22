В Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО

Кишинев будет участвовать по меньшей мере в качестве принимающей стороны. Учения запланированы на срок с 5 по 24 мая и еще семи странах, включая Эстонию, Венгрию и Швецию.

Молдавия - единственная страна, не являющаяся членом и кандидатом в члены альянса, которая участвует в крупнейших со времен холодной войны военных альянса, НАТО отмечают журналисты.

Накануне в МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».