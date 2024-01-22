В Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО
В мае Молдавия примет крупнейшие учения НАТО под названием «Swift Response». Об этом сообщают местные журналист Радио Свобода Европа (организация включена Минюстом в список СМИ-иноагентов).
Кишинев будет участвовать по меньшей мере в качестве принимающей стороны. Учения запланированы на срок с 5 по 24 мая и еще семи странах, включая Эстонию, Венгрию и Швецию.
Молдавия - единственная страна, не являющаяся членом и кандидатом в члены альянса, которая участвует в крупнейших со времен холодной войны военных альянса, НАТО отмечают журналисты.
Накануне в МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru