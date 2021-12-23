МИД Украины опроверг слова Путина о подготовке операции в Донбассе

Киев не ведёт подготовку к новой силовой операции на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Олег Николенко. По его словам, предположение президента России Владимира Путина о том, что Украина готовит такую операцию в Донбассе, неверна.

Как отмечается в комментарии, Киев стремится к миру, и постоянно предпринимает усилия для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в «нормандском формате». По оценке Николенко, всё это подтверждает приверженность Украины политико-дипломатическому пути «урегулирования вооруженного конфликта».

Представитель украинского МИД также утверждал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вместе со всеми челнами делегации Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе «проделали титаническую работу», чтобы накануне прийти к соглашению о возобновлении режима прекращения огня.

При этом в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что украинская делегация не приняла во внимание их новые инициативы по усилению режима перемирия. В свою очередь полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что киевские посланники продолжают блокировать любые мирные предложения Донецка и Луганска. Он также обвинил украинскую сторону в том, ч то она не предпринимает практических шагов по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Украина может готовить новую силовую операцию против Донбасса, при этом коллективный Запад заранее призывает Москву не вмешиваться в возможный конфликт.

