СМИ: Турецкая партия «Vatan» начала кампанию по выходу из НАТО

Турецкая партия «Vatan» (в переводе – Родина) начала кампанию по выходу из НАТО. Об этом сообщил генсек объединения Озгюр Бурсалы, передает газета Aydınlık.

Отмечается, что о запуске кампании «Выйдем из НАТО!» партия объявила еще в начале июля. По словам Бурсалы, представители объединения собрали несколько тысяч подписей в более чем 100 провинциях и районах Турции в поддержку предложения о выходе из альянса.