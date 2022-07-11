СМИ: Турецкая партия «Vatan» начала кампанию по выходу из НАТО
Турецкая партия «Vatan» (в переводе – Родина) начала кампанию по выходу из НАТО. Об этом сообщил генсек объединения Озгюр Бурсалы, передает газета Aydınlık.
Отмечается, что о запуске кампании «Выйдем из НАТО!» партия объявила еще в начале июля. По словам Бурсалы, представители объединения собрали несколько тысяч подписей в более чем 100 провинциях и районах Турции в поддержку предложения о выходе из альянса.
Партия «Vatan» была основана в 1992 году как Рабочая партия и переименована в 2015 году. Она не представлена в турецком парламенте и занимает антиамериканскую позицию в вопросах международных отношений.
Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас у Турции нет повода выходить из НАТО, так как Анкаре нужно коллективное обеспечение безопасности в регионе. По его словам, республика покинет альянс, только если он сам распадется.
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