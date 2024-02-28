СМИ: Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили на неделю
28 февраля 202416:23
Церемония вступления Швеции в НАТО с большой долей вероятности состоится не раньше следующей недели, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Церемония, вероятно, будет отложена минимум до следующей недели», - говорится в сообщении.
Вероятной причиной задержки называется вступление в должность нового президента Венгрии Тамаша Шуйока.
Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Юрий Дудь потеряет 70% рекламных доходов из-за запрета рекламы у иноагентов
- Шойгу потребовал ускорить поставки в войска поставки РЗСО и снарядов
- В Приднестровье обвинили Санду в игнорировании переговоров
- СК возбудил уголовное дело после смерти пациента клиники Хайдарова
- СМИ: Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили на неделю
- В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах
- Граждане России смогут проголосовать на выборах президента в Польше
- Украина не запрашивала размещения иностранных военных на своей территории
- Ангелина Вовк заявила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче
- Хайдаров опроверг информацию об обысках в клинике на Часовой улице
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru