СМИ: Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили на неделю

Церемония вступления Швеции в НАТО с большой долей вероятности состоится не раньше следующей недели, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Россия примет военно-технические шаги в ответ на вступление Швеции в НАТО
«Церемония, вероятно, будет отложена минимум до следующей недели», - говорится в сообщении.

Вероятной причиной задержки называется вступление в должность нового президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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