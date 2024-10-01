СМИ: ЦАХАЛ сообщил, что ответ на атаку Ирана «увидит весь Ближний Восток»

Ответную атаку Израиля на массированный запуск ракет из Ирана «увидит весь Ближний Восток», она начнется уже сегодня ночью, сообщил Reuters.

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Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в специальном обращении заявил, что массированная ракетная атака Ирана «будет иметь последствия». Он уточнил, что у страны «высокая готовность к наступательным действиям» и у ЦАХАЛ уже есть соответствующие планы.

Во вторник вечером, по данным газеты Jerusalem Post, Иран осуществил запуск около 500 ракет по территории Израиля. До этого издание оценивало количество ракетных атак в 102 и затем в 400, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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