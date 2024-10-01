СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет в рамках авиаударов по Израилю, сообщает IRIB.
По данным агентства, это стало первым использованием подобных ракет в конфликте.
1 октября Израиль подвергся масштабному ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате которого было выпущено около 500 ракет, как сообщает израильское издание The Jerusalem Post.
Иранское агентство Shafaq News Agency также добавило, что в ходе этой атаки пострадало более 20 израильских истребителей F-35, что подчеркивает серьезность ситуации и мощь удара КСИР по израильским военным объектам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю
- СМИ: ЦАХАЛ сообщил, что ответ на атаку Ирана «увидит весь Ближний Восток»
- СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
- Шесть человек погибли после теракта в Тель-Авиве
- Депутат Рады Гончаренко назвал потерю Угледара и назвал это позором для Украины
- Раненый в зоне СВО военкор Кулага рассказал, что чувствует себя хорошо
- СМИ: Иран атаковал Израиль около 500 ракетами
- КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль, нацеленной на военные объекты
- Мизулина выступила против блокировки Discord
- Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru