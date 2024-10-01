СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет в рамках авиаударов по Израилю, сообщает IRIB.

По данным агентства, это стало первым использованием подобных ракет в конфликте.

СМИ: Иран атаковал Израиль около 500 ракетами

1 октября Израиль подвергся масштабному ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате которого было выпущено около 500 ракет, как сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Иранское агентство Shafaq News Agency также добавило, что в ходе этой атаки пострадало более 20 израильских истребителей F-35, что подчеркивает серьезность ситуации и мощь удара КСИР по израильским военным объектам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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