СМИ: трое пострадали при обстреле посольства США в Ираке
При ракетном обстреле «зелёного квартала» в Багдаде, где находятся правительственные здания и иностранные посольства, пострадали три человека. Такой информацией располагает ресурс Alsumaria News.
Отмечается, что три снаряда упали на территории посольства США в Ираке, одна из них угодила в ресторан дипломатического представительства. Пострадавших в результате обстрела эвакуируют вертолётами.
Как отмечает РИА ФАН, ракетный удар нанесён через несколько дней после прошедшего в Багдаде «Марша миллионов», участники которого потребовали вывести амриеканские войска из страны. Местное население остро отреагировало на убийство командующего КСИР, иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.
После обстрела дипмиссии в Багдаде госдепартамент США призвал правительство Ирака исполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов, передает CNN. Представитель Госдепа насчитал 14 нападений на посольства США в Ираке с сентября 2019 года. В Вашингтоне считают, что за этими атаками стоит Иран.
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