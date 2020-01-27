СМИ: трое пострадали при обстреле посольства США в Ираке

Отмечается, что три снаряда упали на территории посольства США в Ираке, одна из них угодила в ресторан дипломатического представительства. Пострадавших в результате обстрела эвакуируют вертолётами.

Как отмечает РИА ФАН, ракетный удар нанесён через несколько дней после прошедшего в Багдаде «Марша миллионов», участники которого потребовали вывести амриеканские войска из страны. Местное население остро отреагировало на убийство командующего КСИР, иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.

После обстрела дипмиссии в Багдаде госдепартамент США призвал правительство Ирака исполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов, передает CNN. Представитель Госдепа насчитал 14 нападений на посольства США в Ираке с сентября 2019 года. В Вашингтоне считают, что за этими атаками стоит Иран.

