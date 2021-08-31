СМИ: Три лидера талибов получили ключевые посты в правительстве Афганистана

Три лидера запрещённого в России радикального движения «Талибан» заняли ключевые посты в новом правительстве Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

Собеседник агентства уточнил, что должность министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани стал министром внутренних дел, а глава политического офиса организации мулла Абдул Гани Барадар возглавил МИД.

Источник добавил, что консультации по формированию нового правительства Афганистана завершены, а их результаты объявят в ближайшее время.

Ранее лидер действующего в афганской провинции Панджшер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что приемлемое урегулирование с талибами возможно только при условии формирования инклюзивного и децентрализованного правительства Афганистана.