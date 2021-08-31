Лидер афганского сопротивления назвал условие прекращения борьбы с талибами
Лидер действующего в афганской провинции Панджшер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить свою деятельность в случае, если движение «Талибан» (запрещено в РФ) создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан. Об этом Масуд рассказал в интервью изданию Foreign Policy.
«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — подчеркнул лидер сопротивления.
По словам Масуда, приемлемое урегулирование с талибами возможно только при условии формирования инклюзивного и децентрализованного правительства Афганистана. Политик считает все остальные варианты неприемлемыми для представителей сопротивления, подчеркивая, что при других сценариях противостояние талибам продолжится, пишут Известия.
Кроме того, в беседе с изданием Масуд рассказал, что многие страны региона якобы встали на сторону талибов из-за действий правительства бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани. Политик отметил, что политика официального Кабула «спровоцировала и породила вражду со стороны соседей, и они сблизились с "Талибаном"».
«Еще одной причиной их сближения с талибами стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков», — добавил Масуд.
Между тем в понедельник США полностью вывели свои войска из Афганистана, сообщает телеканал «360». Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершена. В «Талибане» подтвердили, что последний представитель американских вооруженных сил покинул страну в ночь на 31 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Лидер афганского сопротивления назвал условие прекращения борьбы с талибами
- В Польше рассказали о главном страхе России
- «Известия»: в России подешевело жилье
- В Киеве назвали условия, чтобы Украина пошла в наступление на Донбасс
- Исследование: большинство россиян провели лето на отечественных курортах
- Сборка модулей новой российской космической станции могут начаться в 2027 году
- Автомобилистам рассказали о новом способе обжаловать штраф
- Американским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Афганистана
- Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке
- Перечислены проблемы со зрением из-за смартфона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru