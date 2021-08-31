Лидер афганского сопротивления назвал условие прекращения борьбы с талибами

Лидер действующего в афганской провинции Панджшер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить свою деятельность в случае, если движение «Талибан» (запрещено в РФ) создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан. Об этом Масуд рассказал в интервью изданию Foreign Policy.

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — подчеркнул лидер сопротивления.

По словам Масуда, приемлемое урегулирование с талибами возможно только при условии формирования инклюзивного и децентрализованного правительства Афганистана. Политик считает все остальные варианты неприемлемыми для представителей сопротивления, подчеркивая, что при других сценариях противостояние талибам продолжится, пишут Известия.

Кроме того, в беседе с изданием Масуд рассказал, что многие страны региона якобы встали на сторону талибов из-за действий правительства бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани. Политик отметил, что политика официального Кабула «спровоцировала и породила вражду со стороны соседей, и они сблизились с "Талибаном"».

«Еще одной причиной их сближения с талибами стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков», — добавил Масуд.

Между тем в понедельник США полностью вывели свои войска из Афганистана, сообщает телеканал «360». Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершена. В «Талибане» подтвердили, что последний представитель американских вооруженных сил покинул страну в ночь на 31 августа.

