СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии

По данным издания, Трасс планирует вернуться к активной работе в парламенте в качестве «заднескамеечника», то есть рядового депутата. По данным газеты Express, никаких официальных заявлений о своем решении экс-премьер делать не планирует.

Ранее в газете Daily Telegraph появилась информация, что предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон намерен выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

