СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующих выборах намерена вновь баллотироваться в качестве депутата британского парламента от юго-западного Норфолка, сообщает Independent со ссылкой на представителя политика.

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По данным издания, Трасс планирует вернуться к активной работе в парламенте в качестве «заднескамеечника», то есть рядового депутата. По данным газеты Express, никаких официальных заявлений о своем решении экс-премьер делать не планирует.

Ранее в газете Daily Telegraph появилась информация, что предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон намерен выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыВеликобританияЛиз Трасс
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