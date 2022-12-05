СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующих выборах намерена вновь баллотироваться в качестве депутата британского парламента от юго-западного Норфолка, сообщает Independent со ссылкой на представителя политика.
По данным издания, Трасс планирует вернуться к активной работе в парламенте в качестве «заднескамеечника», то есть рядового депутата. По данным газеты Express, никаких официальных заявлений о своем решении экс-премьер делать не планирует.
Ранее в газете Daily Telegraph появилась информация, что предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон намерен выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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