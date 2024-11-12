СМИ: Трампа заинтересовал доступ к ресурсам Украины в плане победы Зеленского

По данным издания, политика интересует доступ к украинским ресурсам и замена части сил США в Европе. Уточняется, что Киев посоветовался с представителями Евросоюза, как перестроить «план победы» для будущей администрации Трампа, выделяя потенциальные деловые сделки.

При этом руководители украинских предприятий и правительство страны также отдельно ведут переговоры о предоставлении Трампу полномочий по «проверке инвестиций», что фактически позволит ему выбирать, с кем эти предприятия смогут вести бизнес. Трампа может устроить формулировка «кто угодно, кроме Китая». В этом случае украинские отрасли, которые прежде зависели от Пекина, могут переключиться на американских поставщиков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского началась зачистка документации по военным расходам. По его словам, речь идет о документах, которые связаны с поставками оружия, боеприпасов и выделения средств, передает «Радиоточка НСН».

