СМИ: Трамп знает, как обойти запрет на выход США из НАТО

Специалист из Института Брукингса Скотт Андерсон считает, что закон Байдена «не идеален», но попытка Трампа обойти его приведет к прямому конституционному конфликту с Конгрессом. В свою очередь профессор юридического факультета Чикагского университета Кертис Брэдли подчеркнул в беседе с изданием, что у ведомства может не быть права подать на Трампа в суд за игнорирование закона о выходе из альянса, если эту инициативу не поддержат представители Республиканской партии США.

Ранее бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».