СМИ: Трамп знает, как обойти запрет на выход США из НАТО
Новый президент США Дональд Трамп может воспользоваться юридической «лазейкой», чтобы вывести страну из НАТО. Об этом сообщает издание «Politico».
По словам экспертов, политик уже пользовался подобным способом. Отмечается, что в 2023 году еще при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена был принят закон, по которому США не может принять решение о выходе из альянса без одобрения Конгресса.
Специалист из Института Брукингса Скотт Андерсон считает, что закон Байдена «не идеален», но попытка Трампа обойти его приведет к прямому конституционному конфликту с Конгрессом. В свою очередь профессор юридического факультета Чикагского университета Кертис Брэдли подчеркнул в беседе с изданием, что у ведомства может не быть права подать на Трампа в суд за игнорирование закона о выходе из альянса, если эту инициативу не поддержат представители Республиканской партии США.
Ранее бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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